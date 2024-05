È tempo di conoscere le finaliste di Europa League. Alle 21.00 scenderanno in campo Atalanta e Marsiglia, dopo il pareggio per 1-1 al Velodrome. Alla Bayer Arena, invece, si riparte dalla vittoria per 2-0 all’Olimpico da parte degli uomini di Xabi Alonso. Di seguito il programma completo.

Giovedì 9 maggio

Ore 21.00 Atalanta – Marsiglia

Ore 21.00 Bayer Leverkusen – Roma

Foto: Instagram Europa League