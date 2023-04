Europa League, oggi le gare di ritorno dei quarti di finale. Il programma

Questa sera si chiuderanno i quarti di finale di Europa League. Tutte le squadre impegnate scenderanno in campo alle 21:00, due le italiane in campo. La Juventus scenderà in campo allo Stadio José Alvalade contro lo Sporting Lisbona per difendere il vantaggio dell’andata (1-0). La Roma, invece, scenderà in campo all’Olimpico per ribaltare il risultato maturato al de Koip contro il Feyenoord (1-0). Sempre alle 21, scenderanno in campo Royal Union SG–Bayer Leverkusen e Siviglia-Manchester United.

Giovedì 20 aprile

Ore 21:00 Roma – Feyenoord

Ore 21:00 Royal Union SG – Bayer Leverkusen

Ore 21:00 Siviglia – Manchester United

Ore 21:00 Sporting Lisbona – Juventus

Foto: Instagram Europa League