Europa League, oggi le gare di ritorno dei playoff. Il programma

Questa sera si chiuderanno i playoff di Europa League. La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus (alle 18.45) chiamata a vincere sul campo del Nantes per guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale dopo il pareggio dell’andata per 1-1. Alle 21.00, invece, scenderà in campo la Roma all’Olimpico per ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Salisburgo. Di seguito il programma completo.

Giovedì 23 febbraio

Ore 18.45 Midtjylland-Sporting Lisbona

Ore 18.45 Monaco-Bayer Leverkusen

Ore 18.45 Nantes-Juventus

Ore 18.45 PSV-Siviglia

Ore 21.00 Manchester United-Barcellona

Ore 21.00 Rennes-Shakhtar

Ore 21.00 Roma-Salisburgo

Ore 21.00 Union Berlino-Ajax

Foto: Instagram Europa League