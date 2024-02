Europa League, oggi le gare di ritorno dei playoff. Il programma

Torna l’Europa League! Ed è tempo di verdetti. Alle 18:45 il Milan scenderà in campo in Francia contro il Rennes per difendere il 3-0 dell’andata maturato a San Siro. Alle 21, invece, sarà il turno della Roma che affronterà il Feyenoord dopo l’1-1 dell’andata. Di seguito il programma completo.

Giovedì 22 febbraio

Ore 18:45 Friburgo – Lens

Ore 18:45 Qarabag – Braga

Ore 18:45 Rennes – Milan

Ore 18:45 Tolosa – Benfica

Ore 21.00 Marsiglia – Shakhtar

Ore 21.00 Roma – Feyenoord

Ore 21.00 Sparta Praga – Galatasaray

Ore 21.00 Sporting – Young Boys

Foto: Instagram Europa League