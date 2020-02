Europa League, oggi l’andata dei sedicesimi: il programma completo

Riparte l’Europa League. Oggi sono in programma le gare d’andata dei sedicesimi di finale, in campo anche le sue italiane: l’Inter giocherà in casa del Ludogorets, mentre la Roma ospiterà il Gent. A seguire il quadro completo:

Giovedì 20 febbraio 2020

ore 18.55 Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

ore 18.55 Getafe-Ajax

ore 18.55 Copenhagen-Celtic

ore 18.55 Cluj-Siviglia

ore 18.55 Club Brugge-Manchester United

ore 18.55 Ludogorets-Inter

ore 18.55 Eintracht Francoforte-Salisburgo

ore 18.55 Shakhtar Donetsk-Benfica

ore 21 Wolverhampton-Espanyol

ore 21 Bayer Leverkusen-Porto

ore 21 Apoel Nicosia-Basilea

ore 21 Olympiacos-Arsenal

ore 21 Az Alkmaar-LASK Linz

ore 21 Wolfsburg-Malmo

ore 21 Roma-Gent

ore 21 Rangers-Braga

Foto: Twitter ufficiale Europa League