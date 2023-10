Europa League, oggi la seconda giornata della fase a gironi

Torna in campo l’Europa League. Due le italiane che scenderanno in campo: alle 18.45 l’Atalanta sarà impegnata sul campo dello Sporting Lisbona. Mentre alle 21.00 la Roma scenderà in campo contro il Servette. Di seguito il programma completo.

Ore 18:45 AEK-Ajax

Ore 18:45 Aris-Rangers

Ore 18:45 Betis-Sparta Praga

Ore 18:45 Friburgo-West Ham

Ore 18:45 Marsiglia-Brighton

Ore 18:45 Rakow-Sturm Graz

Ore 18:45 Sporting-Atalanta

Ore 18:45 TSC-Olympiakos

Ore 21.00 Slavia Praga – Sheriff

Ore 21.00 Hacken – Qarabag

Ore 21.00 Roma – Servette

Ore 21.00 Villarreal – Rennes

Ore 21.00 Tolosa – LASK

Ore 21.00 Liverpool – Union Saint Gilloise

Ore 21.00 Maccabi Haifa – Panathinaikos

Ore 21.00 Molde FK – Bayer Leverkusen

