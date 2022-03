Europa League, oggi il sorteggio dei quarti: le possibili avversarie dell’Atalanta

La giornata di ieri ha regalato all’Atalanta la possibilità di continuare a sognare in ambito continentale. Superando il Bayer Leverkusen in terra tedesca, infatti, la formazione di Gian Piero Gasperini si è guadagnata il pass per i quarti di finale di Europa League. Nel sorteggio che si terrà a Nyon alle ore 13:30 i bergamaschi conosceranno il nome della sfidante nel prossimo turno: il pericolo maggiore è rappresentato senza dubbio dal Barcellona, che con Xavi in panchina ha trovato continuità e risultati.

Di seguito le possibili avversarie della formazione nerazzurra:

Barcellona,

Braga,

Eintracht Francoforte,

Lione,

Lipsia,

Rangers Glasgow,

West Ham.

Foto: Twitter Atalanta