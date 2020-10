Europa League, oggi ci sono i sorteggi: Roma e Napoli in prima fascia, Milan in terza

Inizia oggi il cammino in Europa League per Roma, Napoli e Milan. Giallorossi e azzurri in prima fascia, mentre i rossoneri che ieri hanno battuto il Rio Ave in terza fascia. La cerimonia inizia alle ore 13 a Nyon dove saranno sorteggiati gli accoppiamenti in vista della nuova stagione. Si parte il 22 ottobre con la prima giornata. A febbraio la fase a eliminazione diretta che porterà le squadre fino alla finale del 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica. Queste le fasce:

Prima fascia

Arsenal (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Roma (Italia), Napoli (Italia), Benfica (Portogallo), Leverkusen (Germania), Villarreal (Spagna), Cska Mosca (Russia), Braga (Portogallo), Gent (Belgio), Psv (Olanda), Celtic (Scozia).

Seconda fascia

Dinamo Zagabria (Croazia), Sparta Praga (Repubblica Ceca), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Ludogorets (Bulgaria), Young Boys (Svizzera), Stella Rossa (Serbia), Rapid Vienna (Austria), Leicester (Inghilterra), Qarabag (Azerbaijan), Paok (Grecia), Standard Liegi (Belgio), Real Sociedad (Spagna).

Terza fascia

Granada (Spagna), Milan (Italia), AZ (Olanda), Feyenoord (Olanda), Aek (Grecia), Maccabi Tel-Aviv (Israele), Rangers (Scozia), Molde (Norvegia), Hoffenheim (Germania), Lask (Austria), Hapoel Beer-Sheva (Israele), Zorya Luhansk (Ucraina).

Quarta fascia

Cluj (Romania), Lille (Francia), Nizza (Francia), Rijeka (Croazia), Dundalk (Irlanda), Liberec (Repubblica Ceca), Anversa (Belgio), Lech Poznan (Polonia), Sivasspor (Turchia), Wolfsberg (Austria), Omonoia (Cipro), Cska Sofia (Bulgaria).

