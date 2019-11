Europa League: non solo Gladbach-Roma e Lazio-Celtic, ecco tutte le gare di oggi

Tutto pronto per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Oggi in campo anche le due italiane, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente in trasferta contro il Borussia Monchengladbach e in casa contro il Celtic. Di seguito il programma completo delle gare odierne:

16:50 Guimaraes – Arsenal

16:50 FC Astana – AZ

18:55 Rosenborg – Sporting

18:55 LASK – PSV

18:55 Krasnodar – Trabzonspor

18:55 Basilea 1893 – Getafe

18:55 Copenaghen – Din. Kiev

18:55 Lugano – Malmo FF

18:55 Lazio – Celtic

18:55 CFR Cluj – Rennes

18:55 Apoel – Qarabag

18:55 F91 Dudelange – Siviglia

18:55 Sta. Liegi – Eintracht

21:00 Oleksandriya – St. Etienne

21:00 Ferencvarosi – CSKA Mosca

21:00 Braga – Besiktas

21:00 Wolves – Slo. Bratislava

21:00 Wolfsburg – Gent

21:00 Espanyol – Ludogorets

21:00 Feyenoord – Young Boys

21:00 M´Gladbach – Roma

21:00 WAC – Basaksehir

21:00 Rangers – Porto

21:00 Man United – Partizan

Foto: Twitter ufficiale Europa League