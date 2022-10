Europa League: Luiz Henrique condanna la Roma (2-1 Betis). Conference League: tris Fiorentina con Mandragora, Kouame e Jovic

Si sono concluse le gare delle due italiane impegnate in serata in Europa e Conference League.

La Roma esce sconfitta 2-1 dall’Olimpico contro il Betis Siviglia. Giallorossi in vantaggio con Dybala su rigore al 34′, il pareggio al 40′ di Rodriguez. Nella ripresa, tante chance per i giallorossi per provare a vincere la gara, ma il risultato non si schioda. al minuto 88, la beffa. Con il Betis che trova la rete del 2-1 con Luis Henrique. Al 94′, Zaniolo perde la testa e si fa espellere, commettendo un brutto fallo a palla lontana. Roma ko, alla seconda sconfitta nel girone, e che resta a 3 punti, con il Betis a 9 a punteggio pieno e il Ludgorets a 4 secondo.

In Conference League, la Fiorentina torna al successo in Europa e lo fa in ottimo modo in Scozia in casa degli Hearts. I viola si impongono per 3-0. Le reti di Mandragora dopo 9 minuti e Kouame al 42′. Nella ripresa, l’espulsione di Neilson al 48′ spiana la strada alla Fiorentina, che trova il 3-0 al 79’con Jovic.

In classifica, i viola salgono a 4 punti, al secondo posto, a -3 dal Basaksehir.

Foto: twitter Fiorentina