Europa League, lo Slavia Praga vince al 95′. Bene Liverpool e Leverkusen, l’OM batte l’Ajax 4-3

Si sono concluse tutte la gare della serata di Europa League con qualche risultato a sorpresa, come il pari tra Servette e Roma. I giallorossi ora rischiano seriamente di non arrivare primi visto il 2-3 dello Slavia Praga in casa dello Sheriff Tiraspol. Spettacolare 4-3 tra Marsiglia e Ajax, ok Leverkusen e Liverpool, così come il Villarreal. Di seguito tutto il programma completo:

Hacken – Leverkusen 0-2 (14′ Boniface, 74′ Schick)

Liverpool – LASK 4-0 (12′ Diaz, 15′ Gakpo, 51′ Salah, 92′ Gakpo)

Marsiglia – Ajax 4-3 (9′ Aubameyang (M), 10′ Brobbey (A), 26′ Mbemba (M), 30′ Brobbey (A), 48′ Aubameyang (M), 80′ Chuba Akpom (A), 93′ Aubameyang (M))

Molde – Qarabag 2-2 (12′ Juninho, 82′ Eriksen, 87′ Eriksen, 95′ Mustafazada)

Rangers – Aris 1-1 (28′ Babicka (A), 49′ McCausland)

Sheriff Tiraspol – Slavia Praga 2-3 (19′ Jurecka (SL), 48′ Tovar (SH), 56′ Ngom Mbekeli (SH), 78′ Zafeiris (SL), 95′ Tijani (SP))

Servette – Roma 1-1 (22′ Lukaku (R), 50′ Bedia (S))

Tolosa – Union SG 0-0

Villarreal – Panathinaikos 3-2 (29′ Baena (V), 34′ Comesana (V), 47′ Morales (V), 66′ Palacios (P), 81′ Ioannidis (P))

