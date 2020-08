Europa League: l’Inter è in semifinale! Barella e Lukaku gol d’oro

L’Inter vola in semifinale grazie alle reti di Barella e Lukaku. L’attaccante belga in rete per la nona gara di fila entra nella storia dell’Europa League. Adesso i nerazzurri affronteranno la vincente di Shakthar-Basilea. La squadra di Conte marchia già il successo nel primo tempo con i gol di Barella e Lukaku, mentre gli “ospiti” segnano con l’uomo mercato Havertz. La ripresa è fatta ancora di azioni importanti e sul finale di gara l’arbitro annulla il rigore per l’Inter grazie alla visione del VAR