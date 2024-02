Europa League, Leao vince il riconoscimento ‘Goal of the week’. Premiata la sua rete al Rennes

Dopo aver battuto la concorrenza di Icardi del Galatasaray, Preciado dello Sparta Praga ed Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk, è stato l’attaccante del Milan Rafael Leao ad aggiudicarsi il premio ‘Goal of the week’ per la rete del 3-0 messa a segno ieri nel play off di Europa League contro il Rennes. Premiata dalla Uefa l’azione, da lui iniziata con un favoloso tacco smarcante e poi conclusa con una splendida conclusione sul secondo palo al termine di una splendida triangolazione.

Foto: Twitter A.C. Milan