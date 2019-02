Europa League: le ultimissime sulle probabili formazioni delle italiane

Tutto pronto per l’andata dei sedicesimi di Europa League. In campo anche le tre italiane (Inter, Napoli e Lazio), andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

RAPID VIENNA-INTER:

Diversi dubbi per Luciano Spalletti, che deve sopperire alle squalifiche di Brozovic e Skriniar, oltre che a Mauro Icardi. A centrocampo c’è il recupero di Borja Valero, Miranda si candida per un posto in difesa, mentre in attacco Keita è ancora out. Lautaro rileverà Maurito, supportato da Politano, Nainggolan e Perisic.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

ZURIGO-NAPOLI:

Carlo Ancelotti deve fare a meno degli infortunati Albiol, Mario Rui e Verdi: spazio a Maksimovic in difesa, mentre Ghoulam si gioca una maglia con Hysaj a sinistra. A centrocampo spazio a Diawara al posto di Fabian Ruiz, mentre in attacco Milik avvicenderà Mertens per fare coppia con Insigne. Qualche chance per Ounas qualora Callejon riposi. Tra i pali potrebbe giocare Ospina, se dovesse recuperare. In caso contrario pronto Meret.

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik

LAZIO-SIVIGLIA:

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi. In attacco ci sarà Caicedo al posto di Immobile, ancora non al meglio. Alle sue spalle agirà Correa, con Luis Alberto che giocherà come interno di centrocampo. Maglia da titolare anche per Lucas Leiva, Parolo, Lulic e Marusic. In difesa, davanti a Strakosha, ecco Acerbi, Luiz Felipe e Radu.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo.

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, André Silva.

Foto: Twitter ufficiale Europa League