Europa League, le squadre agli ottavi e ai playoff

È appena terminata la prima fase dell’Europa League. In cima alla classifica e direttamente qualificate alla fase successiva, sono otto le squadre che accedono agli ottavi di finale: in cima alla classifica la Lazio, seguito dal Bilbao, dal Manchester United e dal Tottenham. Al quinto posto l’Eintracht Francoforte, sesto posto per il Lione. Gli ultimi due posti per volare direttamente agli ottavi sono riservati a Olympiakos e Rangers.

Le 16 squadre che parteciperanno ai playoff sono: Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtylland, Union SG, PAOK, Twente, Fenerbahce.

Foto: Instagram Europa League