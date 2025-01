Europa League, le regole e gli accoppiamenti dei playoff

Archiviata l’ultima giornata della fase a campionato di Europa League, è tempo dei playoff. Le squadre che hanno concluso la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. Le otto squadre che supereranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accederanno agli ottavi di finale.

Per il sorteggio vengono preparate otto urne. Le palline contenenti i nomi delle teste di serie e non teste di serie vengono inserite a coppie nelle corrispondenti urne, contrassegnate con la posizione in classifica nella fase campionato.

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizia con le squadre classificate al 23/24° posto e si conclude con quelle al 17/18° posto.

Dopo aver estratto una pallina dall’urna delle squadre classificate al 23° e 24° posto, la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L’altra squadra della coppia viene quindi estratta, mostrata e collocata nel posto corrispondente sul lato blu del girone. La procedura viene quindi ripetuta con le altre non teste di serie.

Una volta sorteggiati e assegnati a una posizione tutti gli accoppiamenti delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le teste di serie, iniziando dall’accoppiamento 15/16. La procedura è identica a quella descritta sopra per le non teste di serie: la prima squadra estratta dalla relativa urna viene assegnata al posto riservato sul lato argento del tabellone e la seconda squadra sul lato blu. La procedura si ripete per i restanti accoppiamenti, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto per completare il tabellone degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

POSSIBILI COMBINAZIONI DEI PLAYOFF

Ferencvaros/Porto – Roma/Viktoria Plzen

Twente/Fenerbahce – Bodo Glimt/Anderlecht

Union Saint-Gilloise/PAOK – Steaua Bucarest/Ajax

AZ Alkmaar/Midtiylland – Real Sociedad/Galatasaray

POSSIBILI COMBINAZIONI DEGLI OTTAVI

Ferencvaros/Porto/Roma/Viktoria Plzen – Lazio/Athletic Club

Twente/Fenerbahce/Bodo Glimt/Anderlecht – Olympiacos/Rangers

Union Saint-Gilloise/PAOK/Steaua Bucarest/Ajax – Eintracht Francoforte/Lione

AZ Alkmaar/Midtiylland/Real Sociedad/Galatasaray – Manchester United/Tottenham

