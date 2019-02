Europa League: le probabili formazioni di Napoli-Zurigo e Inter-Rapid Vienna

Tutto pronto per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. In campo anche le due italiane, Inter e Napoli (la Lazio è stata eliminata oggi), andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

INTER-RAPID VIENNA:

Davanti ad Handanovic torna Skriniar dopo la squalifica, e probabilmente farà coppia con Miranda in modo tale da garantire un turno di riposo a De Vrij. Sulle fasce ecco Cedric e Asamoah, che prenderanno il posto di D’Ambrosio e Dalbert, titolari contro la Samp. A centrocampo rientra anche Brozovic che verrà affiancato da Borja Valero, mentre in attacco confermato Lautaro Martinez, supportato da Politano, Nainggolan e Perisic. Kühbauer si affiderà ai suoi migliori giocatori per provare a ribaltare il risultato: Pavlovic terminale di riferimento del reparto avanzato, l’ex Knasmuller nelle vesti di trequartista con Murg e Schobesberger esterni. Martic e Schwab ad agire da cerniera di centrocampo davanti alla difesa guidata dall’esperto Sonnleitner.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Martic, Schwab; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Pavlovic.

NAPOLI-ZURIGO:

Ancelotti potrebbe optare per il solito turnover: tra i pali potrebbe giocare Karnezis, in difesa ci sarà sicuramente Chiriches, con possibile maglia da titolare anche per Luperto; a centrocampo Diawara dal 1′, sugli esterni Verdi titolare e Ounas da valutare, in avanti riecco Mertens con Insigne, squalificato in campionato. Lo Zurigo dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Brecher in porta, davanti a lui Winter, Bangura, Maxso e Kharabadze. In mediata spazio a Domgjoni e Kryeziu, poi il trio composta da Khelifi, Marchesano e Kololli a supporto dell’unica punta Odey.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Verdi, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Mertens.

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.