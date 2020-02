Europa League: le probabili formazioni di Inter-Ludogorets e Gent-Roma

Inter e Roma domani cercheranno di staccare il pass per gli ottavi di Europa League. I nerazzurri ospitano a San Siro il Ludogorets dopo la vittoria per 2-0 all’andata, mentre i giallorossi fanno visita al Gent dopo il successo per 1-0 di una settimana fa all’Olimpico. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dei due incontri.

INTER-LUDOGORETS

Conte pensa a un ampio turnover in vista del big match contro la Juve. Domani tra i pali ci sarà ancora Padelli (Handanovic è sulla via del recupero), poi linea difensiva a tre composta da D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. Sugli esterni agiranno Moses e Biraghi, mentre a centrocampo ci saranno Barella e Borja Valero, con Eriksen libero di spaziare alle spalle dei due attaccanti Sanchez e Lukaku.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

GENT-ROMA

Fonseca conferma il consueto 4-2-3-1, ma dovrà rinunciare a Bruno Peres, fuori dalla lista Uea, e all’infortunato Pellegrini. Sulla corsia di destra, dunque, spazio a Santon con Smalling e Mancini al centro e Kolarov a sinistra. In mediana Veretout e Cristante mentre va verso una maglia da titolare Carles Perez, a segno all’andata, che insieme a Mkhitaryan e Kluivert andrà a formare il trio alle spalle di Dzeko.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngaedu-Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, J. David.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Europa League