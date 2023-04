Europa League, le designazioni arbitrali: Taylor dirigerà Roma-Feeyenord. Letexier per Sporting Lisbona-Juve

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per il ritorno dei quarti di Europa League, per Sporting Lisbona-Juventus è toccato il francese Letexier, mentre Roma-Feyenoord sarà diretta dall’inglese Taylor. Le due italiane sono chiamate ad un grande sforzo per passare il turno, ai bianconeri è attesa una partita d’attesa per difendere l’1-0 dell’andata. A Roma discorso opposto, la squadra di Mourinho deve vincere per ribaltare l’1-0 dell’andata e i tifosi giallorossi dai dati della prevendita hanno risposto presente per “l’operazione semifinale”.

Sporting Lisbona-Juventus

Arbitro: François Letexier FRA

Assistenti: Cyril Mugnier FRA – Mehdi Rahmouni FRA

IV: Stéphanie Frappart FRA

VAR: Pol van Boekel NED

AVAR: Rob Dieperink NED

Roma-Feyenoord

Arbitro: Anthony Taylor ENG

Assistenti: Gary Beswick ENG – Adam Nunn ENG

IV: Robert Jones ENG

VAR: Stuart Attwell ENG

AVAR: Chris Kavanagh ENG

Foto: Instagram Europa League