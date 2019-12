Europa League, le designazioni arbitrali: Pawson per Roma-Wolfsberger, Rennes-Lazio a Jovanovic

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le prossime gare di Europa League. Sono due le italiane che scenderanno in campo nell’ultima giornata della fase a gironi. Se da un lato la Roma è padrona del proprio destino, dall’altro la Lazio deve vincere e sperare che il Celtic faccia lo stesso in Romania contro il Cluj. L’arbitro di Roma-Wolfsberger sarà Craig Pawson, inglese classe 1979. Gli assistenti saranno invece i connazionali Lee Betts e Ian Hussin, con Andrew Madley che svolgerà i compiti del IV uomo. Per Rennes-Lazio, designato il serbo Srdjan Jovanovic. Assistenti: Uroš Stojković (SRB), Milan Mihajlović (SRB); IV uomo: Novak Simović (SRB).