Europa League, le designazioni arbitrali: Kovács dirigerà Real Sociedad-Roma. Gözübüyük per Friburgo-Juve

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il romeno István Kovács è l’arbitro designato per dirigere Real Sociedad-Roma, in programma giovedì alle 21 allo Estadio Municipal de Anoeta. I giallorossi ripartono dalla vittoria per 2-0 ottenuta in casa nella partita d’andata. L’arbitro olandese, Serdar Gözübüyük, invece, dirigerà Friburgo-Juventus che si giocherà giovedì alle 18:45. I bianconeri dovranno difendere la vittoria per 1-0 ottenuta all’andata per proseguire il cammino europeo.

Friburgo – Juventus

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

Assistenti: Erwin Zeinstra (NED) – Johan Balder (NED)

IV: Joey Kooij (NED)

VAR: Dennis Higler (NED)

AVAR: Rob Dieperink (NED)

Real Sociedad – Roma

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU)

IV: Horatiu Fesnic (ROU)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Sören Storks (GER)

Foto: Instagram Europa League