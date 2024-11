Europa League, l’Athletic raggiunge la Lazio in vetta. Immobile sbaglia un altro rigore

Concluse le gare delle 18.45 di Europa League. La Lazio, per la prima volta, manca l’appuntamento con i tre punti e vede raggiungersi dall’Athletic in vetta. Serata negativa per un ex biancoceleste: Ciro Immobile sbaglia il rigore (il secondo nella competizione dopo quello fallito contro l’Eintracht) e il Besiktas perde 3-1 in casa contro il Maccabi tel Aviv. Vittorie invece per Lione, Plzen e Athletic.

Questi i risultati:

AZ Alkmaar – Galatasaray 1-1: 2′ Mijnans (A), 43′ Osimhen (G)

Anderlecht – Porto 2-2: 24′ rig. Galeno (P), 52′ Degreef (A), 83′ Vieira (P), 86′ Amuzu (A)

Ath. Bilbao – Elfsborg 3-0: 6′ Boiro, 24′ Prados Diaz, 54′ Guruzeta

Besiktas – Maccabi Tel Aviv 1-3: 23′ Kanichowsky (M), 38′ Rafa Silva (B), 45’+ 3 Peretz (M), 81′ Patati

Dinamo Kiev – Plzen 1-2: 55′ Vydra (P), 90′ Sulc (P), 95′ Kabaev (D)

Lazio – Ludogorets 0-0

Qarabag – Lione 1-4: 15′ e 80′ Mikautadze, 63′ Tolisso, 68′ Fofana, 87′ rig. Juninho

RFS – PAOK 0-2: 2′ Despodov, 59′ Chalov

Foto: logo Europa League