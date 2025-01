Europa League, la Lazio cade a Braga ma rimane in vetta. Roma ai playoff con Angelino-Shomurodov

È appena terminata l’ultima giornata della fase a campionato dell’Europa League.

La Lazio cade a Braga, ma è una sconfitta indolore per gli uomini di Baroni che chiudono, comunque, in vetta alla classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 6′ con la rete di Horta. Lungo possesso palla dei padroni di casa che trovano spazio sulla destra, Victor Gomez crossa basso e Ricardo Horta insacca nell’angolino basso col destro.

I giallorossi hanno sbloccato la gara a ridosso della fine della prima frazione di gioco con Angelino. Traversone dalla trequarti di destra di Mancini a scavalcare la difesa avversaria, con Angelino che colpisce al volo con il mancino leggermente defilato sulla sinistra: la palla supera Trapp, con Tuta che non riesce a toglierla dalla linea di porta. Al 69′ arriva anche il raddoppio dei giallorossi. Pallone delicatissimo di Soulé che scavalca la difesa avversaria, trovando Shomurodov lanciato in corsa. Il classe ’95 uzbeko perde l’attimo per calciare, ma poi ci crede fino in fondo, riuscendo ad anticipare Trapp e a mettere la palla in porta per il raddoppio.

Foto: Instgram Europa League