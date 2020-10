Europa League, Kumbulla regala la vittoria alla Roma. Al San Paolo passa l’AZ Alkmaar 1-0

Una bella Roma in rimonta chiude con una vittoria fondamentale contro lo Young Boys. in Europa League. I giallorossi dopo essere passati in svantaggio con il gol su rigore Nsame la rimontano nella ripresa con una gara perfetta sotto ogni aspetto. Al 69′ è Peres a riportare tutto in parità, poi pochi minuti dopo ci pensa Kumbulla a chiudere la rimonta con il suo primo gol stagionale in maglia giallorossa. Cade invece il Napoli al San Paolo contro l’AZ Alkmaar che – nonostante le numerose assenze per covid-19 – è riuscita a chiudere con un secco 1-0 grazie al gol di de Wit al 57′. Tre punti fondamentali per gli olandesi con Gattuso che dovrà correre ai ripari per non mettere in difficoltà il passaggio del turno.

Foto: twitter Roma