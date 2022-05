Europa League: Kostic premiato come miglior giocatore, Insigne per il gol più bello

La UEFA ha pubblicato nelle scorse ore i premi per la stagione di Europa League. A Kostic il titolo di miglior giocatore della competizione. Riconoscimento più che meritato per l’esterno del Francoforte, che ha trascinato i suoi alla vittoria finale. Come miglior gol è stato scelto quello di Lorenzo Insigne al Legia Varsavia, nella terza giornata della fase a gironi. A Knauff del Francoforte il titolo di miglior giovane della competizione.

FOTO: Instagram Napoli