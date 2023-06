Europa League, Jesus Navas è l’MVP del torneo

Il Siviglia ha trionfato in Europa League alimentando il record di coppe europee vinte. A farne le spese la Roma che ha dovuto arrendersi in finale. I canali ufficiali dell’Europa League hanno riconosciuto a Jesús Navas il premio di miglior giocatore del torneo. La nota ufficiale:

Il panel di Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Jesús Navas del Siviglia Giocatore della Stagione della UEFA Europa League 2022/23. Il 37enne, sempre ai massimi livelli nel corso della sua illustre carriera, ha vissuto un’altra fantastica stagione culminata con la conquista del quarto titolo di Coppa UEFA/Europa League. Navas si è rivelato un giocatore prezioso in occasione del pareggio per 1-1 del Siviglia contro la Roma in finale, servendo un invitante cross che Gianluca Mancini ha potuto solo deviare nella propria rete ristabilendo il punteggio in parità, prima che la squadra spagnola trionfasse 4-1 ai rigori. “So che ‘non mollare mai’ è il motto di questa squadra”, ha detto dopo la finale di Budapest. “Questo si vede sicuramente anche in campo. Siamo una famiglia. Quelli di noi che sono qui da più tempo, i veterani, sanno trasmetterlo perché questa competizione ci ha reso grandi”.

Foto: Twitter Siviglia