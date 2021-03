Europa League, intervento killer di Roofe su Kolar. Tacchetti sul volto per il portiere dello Slavia Praga

Lo Slavia Praga ha vinto 2-0 sul campo del Rangers ed ha staccato il pass per i quarti di Europa League, un traguardo decisamente importante per il club ceco. La brutta notizia di serata è l’uscita anticipata dal terreno di gioco per il portiere Kolar.

L’estremo difensore classe 1994, infatti, ha subito un intervento killer nel secondo tempo della gara: Roofe, alla caccia del pallone, lo ha colpito duramente sul volto con i tacchetti.

Il sangue è sgorgato copiosamente dal volto di Kolar e sostituzione immediata per lo Slavia Praga, inevitabile il cartellino rosso per Roofe.

Pochi minuti più tardi gli scozzesi sono rimasti addirittura in 9, espulso anche Balogun per doppia ammonizione.

Foto: Twitter Slavia Praga