Europa League, il West Ham rimonta il TSC (3-1). Cade il Brighton, parità tra Ajax e Marsiglia

Sono appena terminate le sfide delle 21 di Europa League. Nel girone della Dea vince come a pronostico anche lo Sporting CP, 2-1 sul campo dello Sturm Graz. Pirotecnico 3-3 tra Ajax e Marsiglia, ko in casa contro l’AEK il Brighton di De Zerbi, così come il Betis Siviglia in Scozia contro i Rangers. Bene il West Ham, ultimo vincitore della Conference. Di seguito tutti i risultati e i marcatori dei match:

Ajax – Marsiglia 3-3

(9′ Forbs (A), 20′ Berghuis (A), 23′ Clauss (M), 38′ Aubameyang (M), 52′ Taylor (A), 78′ Aubameyang (M))

Atalanta – Rakow 2-0

(49′ De Ketelaere, 66′ Ederson)

Brighton – AEK 2-3

(11′ Sidibe (A), 30′ Joao Pedro su rigore (B), 40′ Gacinovic (A), 67′ Joao Pedro su rigore (B), 84′ Ponce)

Olympiacos – Friburgo 2-3

(9′ Sallai (F), 40′ El Kaabi (O), 45’+7′ Grifo su rigore (F), 75′ El Kaabi (O), 86′ Philipp (F))

Rangers – Betis Siviglia 1-0

(68′ Sima)

Sparta Praga – Aris 3-2

(11′ Kokorin su rigore (A), 20′ Krejci (S), 25′ Krejci (S), 67′ Vitik (S), 90′ Babicka (A))

Sturm Graz – Sporting CP 1-2

(58′ Boving (ST), 76′ Gyokeres (SP), 84′ Diomande (SP))

West Ham – TSC 3-1

(48′ Stanic (T), 66′ Petrovic autogol (W), 70′ Kudus (W), 82′ Soucek (W))

