Europa League, il Siviglia elimina lo United: 3-0. Poker del Leverkusen in casa del Royal Union SG (1-4)

L’Europa League è la casa del Siviglia. Nonostante una stagione difficilissima, gli andalusi calano il tris contro lo United e si qualificano in semifinale dove troveranno la Juventus. Passa anche il Bayer Leverkusen, che interrompe la favola dell’Union Saint–Gilloise e attende i supplementari di Roma–Feyenoord per conoscere la sua avversaria.

Sporting-Juventus 1-1 (and. 0-1): 9′ Rabiot (J), 20′ rig. Edwards

Royale Union SG-Bayer Leverkusen 1-4 (and. 1-1): 2′ Diaby, 37′ Bakker, 60′ Frimpong, 65′ Terho (U), 79′ Hlozek

Siviglia-Manchester United 3-0 (and. 2-2): 8′ e 81′ En Nesyri, 47′ Badè

Foto: Instagram Europa League