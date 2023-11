Europa League, quarta giornata: il programma

Dopo i due giorni di Champions League si apre anche la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. La Roma scenderà in campo in casa dello Slavia Praga alle 18:45, mentre in serata sarà il turno dell’Atalanta contro lo Sturm Graz. Di seguito il programma delle gare:

Ore 18:45 Ajax-Brighton

Ore 18:45 Tolosa-Liverpool

Ore 18:45 LASK-Union SG

Ore 18:45 Rennes-Panathinaikos

Ore 18:45 Maccabi Haifa-Villarreal

Ore 18:45 Servette-Sheriff Tiraspol

Ore 18:45 Slavia Praga-Roma

Ore 18:45 Qarabag-Bayer Leverkusen

Ore 21:00 AEK Atene-Marsiglia

Ore 21:00 Hacken-Molde

Ore 21:00 West Ham-Olympiacos

Ore 21:00 Friburgo-TSC Backa Topola

Ore 21:00 Real Betis-Aris Limassol

Ore 21:00 Glasgow Rangers-Sparta Praga

Ore 21:00 Sporting Lisbona-RKS Rakow Czestochowa

Ore 21:00 Atalanta-Sturm Graz

Foto: Instagram Europa League