Europa League, il programma delle gare di oggi

Archiviata la Champions League, è tempo di Europa League! Due le italiane impegnate in questo giovedì europeo: la Roma scenderà in campo in Olanda, sul campo dell’AZ Alkmaar alle 18.45. Alle 21.00, invece, sarà il turno della Lazio che affronterà la Real Sociedad tra le mura amiche dell’Olimpico.

Ore 18:45 AZ Alkmaar-Roma

Ore 18:45 Bodo/Glimt-M. Tel Aviv

Ore 18:45 FC Porto-Olympiakos

Ore 18:45 Fenerbahce-Lione

Ore 18:45 Hoffenheim-Tottenham

Ore 18:45 Malmo FF-Twente

Ore 18:45 Plzen-Anderlecht

Ore 18:45 Qarabag-FCSB

Ore 21:00 Elfsborg-Nizza

Ore 21:00 Francoforte-Ferencvaros

Ore 21:00 Lazio-Real Sociedad

Ore 21:00 Ludogorets-Midtjylland

Ore 21:00 Manchester United-Rangers

Ore 21:00 PAOK-Slavia Praga

Ore 21:00 RFS-Ajax

Ore 21:00 Royale Union SG-Braga

Foto: Instagram Europa League