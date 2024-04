Europa League, il polacco Marciniak dirigerà Roma-Milan. Atalanta-Liverpool affidata a Letexier

Sono stati designati gli arbitri che dirigeranno le due sfide che vedono coinvolte le tre squadre italiane ancora in corsa in Europa League, valide per il ritorno dei quarti di finale. Il derby italiano tra Roma e Milan sarà diretto dal polacco Szymon Marciniak, coadiuvato da una squadra arbitrale composta interamente da suoi connazionali. Il secondo atto del doppio confronto tra Atalanta e Liverpool è stato affidato, invece, al francese Francois Letexier.

Foto: Instagram Europa League