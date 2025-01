Europa League: il Manchester United vince nel recupero. Cade l’Ajax a Riga

Concluse le gare delle 21 dell’Europa League. Il Manchester United fa suo il derby britannico contro i Rangers con un gol nel recupero di Bruno Fernandes. Vince l’Eintracht Francoforte, che blinda il secondo posto, ko l’Ajax di Farioli che perde a Riga. Prima vittoria storica in Europa per i lettoni contro una squadra di tradizione come l’Ajax.

Questi i risultati:

Eintracht Francoforte – Ferencvaros 2-0

Uzun 49′, Ekitiké 59′

Elfsborg – Nizza 1-0

Henriksson 62′

Lazio – Real Sociedad 3-1

Gila 5′, Zaccagni 32′, Castellanos 34′; Barrenetxea 82′

Ludogorest – Midtjylland 0-2

Osorio 18′, Byskov 90’+5

Manchester United – Rangers 2-1

Butland 52′ (autogol); Dessers 88′; B. Fernandes 90’+2

PAOK – Slavia Praga 2-0

Schwab 26′ (rigore), Konstantelias 56′

RFS – Ajax 1-0

Markhiyev 78′

USG – Braga 2-1

Ouazzani 16′; Ivanović 50′-74′

Foto: logo Europa League