Europa League, il Liverpool ribalta il LASK (3-1). Cade il Villarreal, bene Leverkusen e Rennes

Sono terminate le sfide delle 18:45 di Europa League. Il Liverpool ribalta la gara e batte il LASK nel secondo tempo. Perde il Villarreal contro il Panathinaikos, mentre è tutto facile per il Bayer Leverkusen ed il Rennes. Bene la Roma, che batte 2-1 lo Sheriff Tiraspol in trasferta, mentre finisce in parità il match tra Union SG e Tolosa. Di seguito tutti i risultati:

LASK – Liverpool 1-3

(14′ Flecker (LA), 56′ Nunez su rigore (LI), 63′ Diaz (LI), 88′ Salah (LI))

Bayer Leverkusen – Hacken 4-0

(10′ Wirtz, 16′ Adli, 66′ Boniface, 70′ Hofmann)

Panathinaikos – Villarreal 2-0

(38′ Ioannidis, 78′ Sporar)

Qarabag – Molde 1-0

(56′ Leandro Andrade)

Rennes – Maccabi Haifa 3-0

(1′ Blas, 31′ Truffert, 55′ Yildirim)

Union SG – Tolosa 1-1

(45’+2′ Dallinga su rigore (T), 69′ Amoura (U))

Sheriff Tiraspol – Roma 1-2

(45’+4′ Paredes (R), 57′ Tovar (S), 65′ Lukaku (R))

Servette – Slavia Praga 0-2

(32′ Masopust, 59′ Ogbu)

Foto: Instagram Europa League