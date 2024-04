Europa League, il Leverkusen si aggiudica il primo round: 2-0 al West Ham. Vince anche il Benfica: 2-1 al Marsiglia

Lo straordinario successo dell’Atalanta sul Liverpool per 3-0, la vittoria della Roma 1-0 nell’andata contro il Milan a San Siro, ma non solo. La serata di Europa League ha regalato anche altre due sfide particolarmente affascinanti da cui usciranno le avversarie delle vincenti delle due sfide delle italiane. Nell’andata al Da Luz, il Benfica hanno vinto 2-1 contro il Marsiglia grazie alle reti di Rafa Silva e Angel Di Maria, mentre è di Aubameyang il gol ospite che mantiene tutto aperto in vista del ritorno al Velodrome. L’altra sfida, quella fra Bayer Leverkusen e West Ham, dirà invece l’avversaria di Milan o Roma: al momento sono avanti le Aspirine di Xabi Alonso, grazie al gol di Hofmann e al raddoppio di Victor Boniface, entrambe le reti nel finale di gara. Un risultato pesante dopo l’equilibrio durato oltre 80 minuti che porta i tedeschi ad un passo dalla semifinale. Ma al ritorno a Londra l’ambiente si annuncia infuocato.

Benfica-Marsiglia 2-1

Bayer Leverkusen-West Ham 2-0

Liverpool-Atalanta 0-3

Milan-Roma 0-1

Foto: Instagram Europa League