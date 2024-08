Europa League, il calendario di Lazio e Roma

l sorteggio di Montecarlo ha svelato il nome delle otto avversarie della Lazio nella fase campionato della rinnovata Europa League e la Uefa ha reso noto in questi minuti il calendario delle partite che attendono i biancocelesti e i giallorossi (quattro all’Olimpico e quattro in trasferta).

LAZIO

Prima giornata: 25 2024 (ore 21) in trasferta contro la Dinamo Kiev

Seconda giornata: 3 ottobre 2024 (ore 18.45) in casa contro il Nizza

Terza giornata: 24 ottobre 2024 (ore 21) in trasferta contro il Twente

Quarta giornata: 7 novembre 2024 (ore 21) in casa contro il Porto

Quinta giornata: 28 novembre 2024 (ore 18.45) in casa contro il Ludogorets

Sesta giornata: 12 dicembre 2024 (ore 21) in trasferta contro l’Ajax

Settima giornata: 23 gennaio 2025 (ore 21) in casa contro la Real Sociedad

Ottava giornata: 30 gennaio 2025 (ore 21) in trasferta contro il Braga

ROMA

Prima giornata: 26 settembre 2024 (ore 21) in casa contro l’Athletic Club

Seconda giornata: 3 ottobre 2024 (ore 21) in trasferta contro l’Elfsborg

Terza giornata: 24 ottobre 2024 (ore 18.45) in casa contro la Dinamo Kiev

Quarta giornata: 7 novembre 2024 (ore 18.45) in trasferta contro l’Union Saint Gilloise

Quinta giornata: 28 novembre 2024 (ore 21) in trasferta contro il Tottenham

Sesta giornata: 12 dicembre 2024 (ore 18.45) in casa contro il Braga

Settima giornata: 23 gennaio 2025 (ore 18.45) in trasferta contro l’Az Alkmaar

Ottava giornata: 30 gennaio 2025 (ore 21) in casa contro l’Eintracht Francoforte

Foto: Instagram Europa League