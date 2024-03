Europa League, il Bayer Leverkusen si qualifica con una doppietta di Schick nel recupero. Tutto facile per il Liverpool

Concluse le gare delle 21 di Europa League. Oltre alle due italiane, in campo anche le due favorite per la vittoria. Il Liverpool travolge 6-1 lo Sparta Praga, il Bayer Leverkusen vede l’eliminazione, sotto 2-0 in casa col Qarabag a 10 minuti dalla fine, i tedeschi rimontano e vincono 3-2 con uan doppietta di Schick al 92′ e al 96′.

Questi i risultati:

Atalanta-Sporting CP 2-1 (and 1-1)

Brighton-Roma 1-0 (and. 0-4)

Leverskusen-Qarabag 3-2 (and. 2-2)

Liverpool-Sparta Praga 6-1 (and. 5-1)

Foto: sito Europa League