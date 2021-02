Europa League, i risultati delle 18,55: Molde, che impresa. L’Arsenal passa col brivido

Si sono concluse le partite dei Sedicesimi di Europa League. Molte soprese, a cominciare dal Molde che grazie alle reti di Ulland-Andersen (doppietta) riesce nell’impresa di vincere 2-0 in casa del più quotato Hoffenheim. Passa anche l’Arsenal, trovando il gol vittoria del 3-2 all’87 con Aubameyang. Vince anche il Napoli, ma il 2-1 non basta per ribaltare il Granada. Questi i risultati completi:

Ajax-Lille 2-1

Arsenal-Benfica 3-2

Hoffenheim-Molde 0-2

Napoli-Granada 2-1

Rangers-Antwerp 5-2

Shakhtar-M. Tel Aviv 1-0

Villareal-Salisburgo 2-1

Foto: Twitter UEFA