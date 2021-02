Europa League, i risultati delle 18,55: Manchester United e Tottenham in scioltezza. Leverkusen beffato dopo la rimonta

Sono terminate le partite delle 18.55 dell’andata dei sedicesimi di Europa League. Festival del gol in Young Boys-Bayer Leverkusen. I padroni di casa in vantaggio 3-0 al primo tempo, si fanno riprendere dalla doppietta di Shick e Diaby nella ripresa, ma riescono a vincerla all’87 con Siebatcheu. Netto 0-4 dello United contro la Real Sociedad che mette in cassaforte la qualificazione grazie alle reti di Bruno Fernandes (2), Rashford e James. Tutto facile anche l’altra inglese, il Tottenham che si impone 4-1 in casa del Wolfsberger. A segno anche Bale.

Questi i risultati completi dei match delle 18.55:

Braga-Roma 0-2

Krasnodar-Dinamo Zagabria 2-3

Olympiakos-Psv 4-2

Real Sociedad-Manchester United 0-4

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 2-2

Wolfsberger-Tottenham 1-4

Young Boys-Bayer Leverkusen 4-3

Foto: Twitter Europa League