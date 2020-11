Europa League, gli arbitri: il Napoli a Gestranius, Milan con Frankowski e Jug per la Roma

La UEFA, attraverso una nota, ha reso noto gli arbitri della gare di Europa League. Questi i fischetti che arbitreranno Milan, Roma e Napoli.

Sarà il polacco Bartosz Frankowski coadiuvato dagli assistenti Winkler e Arys e dal quarto uomo Jakubika ad arbitrare la gara tra Milan e Lille in programma per domani alle ore 21 a San Siro. Il Napoli – che sfidera il Rijeka – è stato affidata all’arbitro Mattias Gestranius. Con il finlandese ci saranno gli assistenti Aravirta e Alakare e il quarto uomo Hyytia. Per la Roma ci sarà Matej Jug, l’arbitro sloveno sarà coadiuvato da Zunic e Vidali con Smajc nel ruolo di quarto uomo.

Foto: twitter UEFA