Europa League, gli arbitri di Lazio e Roma

Questa settimana prende il via l’Europa League, competizione che vedrà scendere in campo le due romane Lazio e Roma. La Uefa ha svelato in mattinata i direttori di gara che arbitreranno le due gare delle italiane: Dinamo Kiev-Lazio e Roma-Athletic Bilbao. Per la prima, in scena mercoledì, il direttore di gara sarà il greco Anastasios Sidīropoulos, mentre il fischietto assegnato alla gara della Roma sarà l’ungherese Georgi Kabakov.

Dinamo Kiev-Lazio

Arbitro: SIDIROPOULOS

Assistenti: KOSTARAS-DIMITRIADIS

IV uomo: FOTIAS

VAR: EVANGELOU-VAN DRIESSCHE

Roma-Athletic Bilbao

Arbitro: KABAKOV

Assistenti: MARGARITOV-VALKOV

IV Uomo: GIDZHENOV

VAR: DRAGANOV

AVAR: MARKOVIC

Foto: Instagram Roma