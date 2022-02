Europa League, fuori il Borussia Dortmund, il Betis elimina lo Zenit

Oltre al Napoli, in campo altre tre partite dei playoff di Europa League.

Il Betis Siviglia pareggia 0-0 con lo Zenit San Pietroburgo e si qualifica, in virtù del 3-2 dell’andata in Russia e un gol annullato ai russi al 93′, con il VAR.

Passano anche i Rangers, che pareggiano 2-2 con il Borussia Dortmund e in virtù del 4-2 in Germania, si qualificano alla fase successiva.

Lo Sporting Braga ha vinto 2-0 contro il Tiraspol, con i portoghesi che hanno pareggiato lo 0-2 dell’andata e vinto poi ai calci di rigore.

Questi i risultati:

Napoli-Barcellona 2-4 (and. 1-1)

Betis-Zenit 0-0 (and. 3-2)

Sporting Braga-Tiraspol 2-0 (vittoria Braga ai rigori)

Rangers-Borussia Dortmund 2-2 (and 4-2)

