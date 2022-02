Europa League, designati gli arbitri: Napoli-Barcellona a Karasev, Aytekin per la Lazio e del Cerro all’Atalanta

Designati gli arbitri per le gare di ritorno dei play off di Europa League. Sarà il russo Sergei Karasev l’arbitro di Napoli-Barcellona, in programma giovedì 24 febbraio allo stadio Maradona (alle 21), mentre a dirigere Lazio-Porto è stato designato il tedesco Deniz Aytekin (giovedì 24 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma). Ad arbitrare Olympiacos-Atalanta, sempre giovedì alle 18:45, in campo lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

FOTO: Twitter Napoli