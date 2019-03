Europa League: Chelsea show, pokerissimo alla Dinamo Kiev. Ai quarti anche il Valencia

Sono terminate le prime sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Oltre al Napoli, sconfitto 3-1 a Salisburgo dopo il 3-0 ottenuto al San Paolo, il Chelsea di Maurizio Sarri vince 5-0 in Ucraina sul campo della Dinamo Kiev e difende alla grande il 3-0 di Stamford Bridge, con la tripletta di Giroud e le reti di Alonso e Hudson-Odoi. Ai quarti anche il Valencia, che si salva all’ultimo respiro in casa del Krasnodar dopo il 2-1 del Mestalla: termina 1-1 con i gol di Suleymanov e il decisivo pareggio al 93′ di Guedes. Di seguito il quadro completo:

18:55 Dinamo Kiev-Chelsea 0-5 (Giroud 3, Alonso, Hudson-Odoi) (andata 0-3)

18:55 Krasnodar-Valencia 1-1 (Suleymanov – Guedes) (1-2)

18:55 Salisburgo-Napoli 3-1 (Dabbur, Gulbrandsen, Leitgeb – Milik) (andata 0-3)

21:00 Arsenal-Rennes (andata 1-3)

21:00 Benfica-Dinamo Zagabria (andata 0-1)

21:00 Inter-Eintracht (andata 0-0)

21:00 Slavia Praga-Siviglia (andata 2-2)

21:00 Villarreal-Zenit (andata 3-1)

Foto: Twitter ufficiale Chelsea