Europa League, Besiktas-Maccabi Tel Aviv si giocherà in Ungheria a porte chiuse. Il comunicato

Il comunicato:

La partita Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv si giocherà senza spettatori a Debrecen, in Ungheria A seguito delle trattative del nostro club con la UEFA, le federazioni nazionali affiliate alla UEFA e le autorità locali, è stato deciso che la partita Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv della UEFA Europa League si giocherà a Debrecen, in Ungheria, che è l’unico paese che ha accettato di ospitarlo. Nonostante sia stato raggiunto un accordo con le autorità locali ungheresi affinché la partita Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv si giocasse con gli spettatori, le autorità locali ungheresi hanno deciso di disputare oggi la partita senza spettatori, citando gli eventi accaduti nella partita Ajax-Maccabi Tel Aviv. incontro. La partita di UEFA Europa League Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv si giocherà a porte chiuse ai tifosi allo Stadio Nagyerdei di Debrecen, in Ungheria, il 28 novembre 2024. Per evitare disagi, invitiamo i nostri tifosi a non organizzare spostamenti in vista della partita in questione.

Foto: twitter besiktas