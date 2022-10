Europa League: Belotti risponde a Canales, 1-1 tra Betis e Roma. Conference League: Fiorentina a valanga sugli Hearts (5-1)

Sono appena terminate le partite della 18.45 di Europa League e di Conference League. La Roma non va oltre il pareggio in casa del Betis Siviglia. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al minuto 34 grazie alla rete di Canales. Ad inizio ripresa la risposta dei giallorossi che, al 53′, hanno trovato il gol del pareggio grazie ad Andrea Belotti. La Fiorentina, invece, non ha avuto nessun problema contro gli Hearts of Midlothian al Franchi. Ha aperto le marcature Luka Jovic al 6′, poi Biraghi, Barak e Gonzalez hanno ipotecato la vittoria già nel primo tempo. Ad inizio ripresa gli ospiti hanno trovato il gol del 4-1 con Humphrys, prima del gol del definitivo 5-1 siglato da Nico Gonzalez su calcio di rigore conquistato da Saponara al 78′.

Foto: Instagram Roma