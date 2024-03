Europa League, avanzano Benfica, West Ham e Marsiglia

Concluse le gare degli ottavi di finale di Europa League delle 18.45. Il West Ham rifila una cinquina al Friburgo e avanza ai quarti. Passa anche il Benfica che si impone 1-0 in casa dei Rangers. Vince Il Villarreal 3-1, ma sfiora solo la rimonta. Passa il Marsiglia grazie al 4-0 dell’andata.

Questi i risultati, in grassetto le qualificate.

VILLARREAL-MARSIGLIA 3-1 (and 0-4)

WEST HAM-FRIBURGO 5-0 (and. 0-1)

SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3 (and. 2-4)

RANGERS-BENFICA 0-1 (and. 2-2)

Foto: logo Europa League