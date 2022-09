Europa League, Arsenal-PSV si giocherà il 20 ottobre. Rinviata anche la gara contro Manchester City di domenica

La morte della Regina Elisabetta e i 9 giorni di lutto in tutta la Gran Bretagna, condizionano e non poco anche le partite delle squadre di Premier League (e di tutta la Gran Bretagna), in una stagione già complessa di suo per via dei Mondiali che partiranno tra un paio di mesi.

L‘UEFA ha rinviato la gara tra Arsenal e PSV, in programma domani per l’Europa League, per ordine pubblico, visto che a Londra si sta allestendo il tutto per le esequie di Sua Maestà, in programma lunedì 19 settembre. La sfida sarà giocata il 20 ottobre.

Sarà rinviata anche la gara tra Arsenal e Manchester City, di domenica 18, giorno di vigilia dei funerali, ma probabilmente si va verso un nuovo rinvio di tutta la giornata di Premier, o delle gare in programma solo a Londra. Verrà stabilito in queste prossime ore.

Foto: twitter Arsenal