Europa League: 4-2 Milan (il poker è di Pulisic). Conference: Barak al 95’, 4-3 Fiorentina

Il Milan batte 4-2 lo Slavia Praga, nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Gara equilibrata per circa mezz’ora. Poi al 26′, il rosso a Diouf spiana la strada al Milan che passa in vantaggio al 34′ con Giroud di testa. Rossoneri che sembrano in controllo ma al 36′, clamoroso gol di Doudera che pareggia. Ma la reazione del Milan è rabbiosa e nel recupero del primo tempo segna due gol. Prima con Reijnders, che da corner, riceve palla e calcia sul primo palo, insaccando la rete del 2-1. Dopo pochi secondi, arriva il 3-1 con un colpo di testa di Loftus-Cheek. Milan che nel finale di tempo riesce a mettere in discesa la gara.

Ma la strada è lunga per gli uomini di Pioli, perché lo Slavia Praga, che avevamo già visto nella fase a gironi con la Roma, gioca, e fa la partita a San Siro, nonostante l’inferiorità numerica. Al 65′ arriva la rete di Schranz che riapre i giorchi, anche in vista del ritorno. Lo Slavia non si ferma, e forse pecca un po’ di esperienza, perchè il Milan, negli spazi concessogli, fa male. Lo fa Rafael Leao al minuto 85′, con una azione personale, un pallonetto che si infila in rete, ma prima la tocca Pulisic che gli toglie la rete sul più bello. E’ il gol deò 4-2 che dà maggiore serenità al Milan in vista del ritorno, contro una squadra che però può dare fastidio.

Gara spettacolare quella della Fiorentina a Budapest, campo dove gioca il Maccabi Haifa. Una vittoria per 4-3 clamorosa, match ricco di capovolgimenti. Dopo pochi secondi, Nzola porta avanti i viola. Poi arriva la tremenda reazione degli israeliani che dominano la gara nel primo tempo e ribaltano i viola con i gol di Seck al 13′ e Kinda al 29′. Fiorentina sotto 2-1 al 45′.

Nella ripresa, immediato pareggio della Fiorentina, con un gran gol di Beltran, che fa una serpentina in area e poi batte il portiere del Maccabi. I padroni di casa però reagiscono e trovano il 3-2 al 67′ con Khalaili che trova una rete strepitosa per il 3-2. La Fiorentina trova il pareggio con Mandragora e nel finale la priva a vincere, anche perhè il maccabi resta in 10 per il rosso a Show all’81’. Assalto della viola nel finale e al 95′, arriva il gol decvisivo. Incursione di Barak, deviazione vincente che inganna il portiere. Vince la Fiorentina 4-3.

Foto: twitter Milan