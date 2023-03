Euro24: Inghilterra facile con Kane e Saka. L’Islanda ne fa 7, 2-0 Slovenia su San Marino

Si sono appena concluse tre partire valevoli per le qualificazioni agli Europei 2024. L’Inghilterra, segnalata nel gruppo C dell’Italia, ha dato continuità alla vittoria ottenuta giovedì in casa degli azzurri: 2-0 contro l’Ucraina, a segno Kane al 37’ pt, raddoppio di Saka al 40’. Nel gruppo J passeggiata dell’Islanda in Liechtenstein: 7-0 con tripletta di Gunnarson, a segno anche Haraldsson, Olafsson, Guojohnsen ed Ellertsson. Nel gruppo H la Slovenia ha scardinato nel secondo tempo il muro del San Marino: 2-0 con Sesko e autogol di Di Maio.

Foto: Instagram Euro2024